موزمبيق: مقتل زعيم جماعة مسلحة منشقة عن حزب معارضة رئيسي

Reuters جندي من القوات الحكومية في موزمبيق ـ أرشيف

أعلنت الشرطة في موزمبيق أنها قتلت زعيم جناح مسلح لفصيل منشق عن جماعة "رينامو" المعارضة الرئيسية.

وقالت القيادة العامة للشرطة إنها قتلت زعيم "المجلس العسكري لرينامو" ماريانو نيونجو، في إقليم سوفالا، خلال معركة بين قوات الدفاع والأمن من جهة، والمتمردين من جهة أخرى، في الصباح الباكر.

وتقول الحكومة إن الجناح المسلح، الذي يسمى المجلس العسكري لرينامو، مسؤول عن تنفيذ عدد من الهجمات وعمليات قتل لمدنيين وسلب لممتلكات وسرقة وإشعال حرائق في منطقة تقع وسط البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية.

المصدر: "رويترز"