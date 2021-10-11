إسرائيل: على اشتية تنسيق تنقلاته في الضفة

ادعت إسرائيل، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية لم تعرقل وصول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، من رام الله في وسط الضفة الغربية إلى محافظة جنين شمال الضفة.

ونشرت المواقع العبرية، على لسان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، غسان عليان، قوله إن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أعلن في وقت سابق من هذا اليوم أن قوات تابعة للجيش الإسرائيلي أوقفت رئيس الوزراء، محمد اشتيه، في طريقه من نابلس إلى جنين.

و"اقترح" المسؤول الإسرائيلي على رئيس الوزراء الفلسطيني أن "يحترم" الاتفاقيات ويقوم بتنسيق تنقلاته في أنحاء الضفة الغربية مع أجهزة الأمن الإسرائيلية أسوة بأي شخصية أخرى رفيعة المستوى، حسب قوله.

المصدر: معا