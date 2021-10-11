ثلاثة أمريكيين يتقاسمون جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية

منحت جائزة نوبل لعلوم الاقتصادية لثلاثة علماء أمريكيين هم ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغيدو إيمبنز، حسبما أفادت لجنة جائزة نوبل لدى أكاديمية العلوم السويدية اليوم الاثنين.

وذكرت اللجنة في بيان أن ديفيد كارد سيتم تكريمه لمساهمته بـ "قسط تجريبي في اقتصاديات العمل"، أما أنغريست وإيمبنز فسوف يحصلان على الجزء الثاني من الجائزة "تكريما لمساهمتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية".

المصدر: "تاس"