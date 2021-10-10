"كان المتصلون يستجدون المساعدة".. إطلاق نار في حانة أمريكية

ذكرت السلطات المحلية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أن إطلاقا للنار وقع في إحدى الحانات، الأمر الذي تسبب بمقتل رجل وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأشارت السلطات في بيان لها، إلى أن الحادث وقع في مدينة القديس بولس في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وجاء في البيان أيضا، أن "الكثير من المتصلين برقم الطوارئ 911 طلبوا المساعدة العاجلة عقب إصابة العشرات بجروح نتيجة إطلاق النار ومقتل شخص".

ووفقا للتحقيقات الأولية، لم يكن مطلق النار وحده، فيما فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: "سبوتنيك".