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كوريا الجنوبية.. فوز حاكم إقليم كيونغكي بترشيح الحزب الحاكم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة

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كوريا الجنوبية.. فوز حاكم إقليم كيونغكي بترشيح الحزب الحاكم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة
Reuters Kim Hong-Ji/Pool
حاكم إقليم كيونغكي في كوريا الجنوبية، لي جيه-ميونغ
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أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن فوز حاكم إقليم كيونغكي، لي جيه-ميونغ بترشيح الحزب له في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس العام القادم.

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وجاء إعلان الحزب بفوز لي جيه-ميونغ بالانتخابات التمهيدية الحزبية في أعقاب الجولة الـ11 الأخيرة لمنطقة العاصمة سيئول.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الرسمية في كوريا الجنوبية فقد حصل لي جيه-ميونغ (56 عاما)، الذي كان محاميا لحقوق الإنسان قبل أن يصبح سياسيا، على 50,3% من إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الحزبية المكونة من 11 جولة منذ أوائل الشهر الماضي.

ويتهم حزب المعارضة الرئيسي لي جيه-ميونغ بتدبير مخطط لتحقيق أرباح فلكية لشركة إدارة الأصول "هواتشون ديه يو" والشركات السبع التابعة لها بعد اختيار الشركة التي لم يسمع عنها من قبل كشريك مدني في المشروع.

 

المصدر: "يونهاب"

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