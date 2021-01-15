كوريا الجنوبية.. الشعب يريد تغيير النظام!

أظهر استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، أن نسبة التأييد لتغيير النظام الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة آخذة في الازدياد.

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وأجاب 39% من المستطلعين بأنه يجب انتخاب مرشح للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة للحفاظ على النظام الحالي، فيما أجاب 47% بأنه يجب انتخاب مرشح لحزب معارض لتغيير النظام.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "جالوب كوريا" على 1,000 شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر في الفترة من 12 إلى 14 يناير، فقد انخفضت نسبة التأييد للحفاظ على النظام الحالي من 47% في نوفمبر من العام الماضي إلى 41% في ديسمبر من نفس العام، في حين ارتفعت نسبة التأييد لتغيير النظام من 41% إلى 44% خلال الفترة المذكورة.

وأيد 81% من أنصار الحزب الديمقراطي الحاكم الحفاظ على النظام، في حين أيد 91% من أنصار حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي تغيير النظام.

وفي استطلاع رأي منفصل، تصدر حاكم كيونغ كي، لي جيه-ميونغ، قائمة المرشحين الرئاسيين المحتملين، وبلغت نسبة تأييده 23%، يليه النائب العام يون سوك-يول بـ 13% ورئيس الحزب الديمقراطي لي ناك-يون بـ 10%.

المصدر: يونهاب