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وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني

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وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني
AFP AAMIR QURESHI / AFP FILES / AFP
عبد القدير خان، مهندس البرنامج النووي الباكستاني
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توفي اليوم الأحد، عبد القدير خان، مهندس البرنامج النووي الباكستاني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن التلفزيون الوطني.

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وتوفي عبد القدير خان، "أب القنبلة النووية الباكستانية"، عن عمر يناهز الـ85 عاما، حسب ما نقلته قناة "بي تي في".

وتم الاحتفاء بعبد القدير خان باعتباره بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، لكن الغرب اعتبره مرتدا خطيرا، وفق "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"

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