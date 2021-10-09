أستراليا تشتري 12 مروحية أمريكية قادرة على استهداف الغواصات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، موافقة الولايات المتحدة على تزويد أستراليا بـ12 طائرة مروحية هجومية قادرة على استهداف الغواصات، وطائرة عسكرية خاصة بالحرب الإلكترونية.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن "إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس قرارها بالمضي قدما في الصفقة".

وأضافت: "الموقع الاستراتيجي لهذه القوة السياسية والاقتصادية يساهم بشكل كبير في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، ومساعدة حليفنا في تطوير قدرات قوية وجاهزية للدفاع عن النفس أمر حيوي للمصلحة الوطنية الأمريكية".

وطلبت كانبيرا، التي وقعت مؤخرا اتفاق "أوكوس" الاستراتيجي مع واشنطن ولندن في وجه بكين، شراء 12 مروحية من طراز "أم أتش-60 آر سيهوك"، ومعدات مرافقة لها بما يساوي 985 مليون دولار.

وطلبت أيضا، شراء طائرة "بوينغ إي آيه-18 جي غراولر" للهجمات الإلكترونية، ووافقت الولايات المتحدة أيضا على بيعها، وفق الخارجية.

ومروحيات "سيهوك" متعددة الاستخدام، إذ يمكن نشرها على السفن لشن هجمات ضد سفن أو غواصات، وأيضا في عمليات الإنقاذ وإعادة تعبئة الوقود أو النقل.

وتملك أستراليا حاليا، 24 مروحية "سيهوك" و10 طائرات "غراولر".

المصدر: "أ ف ب"