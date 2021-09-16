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استراليا: سنحصل على صواريخ كروز أمريكية لمواجهة القوة الصينية الصاعدة

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استراليا: سنحصل على صواريخ كروز أمريكية لمواجهة القوة الصينية الصاعدة
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قالت استراليا انها ستحصل على صواريخ كروز أمريكية بعيدة المدى من طراز توماهوك، في خطوة تهدف الی تعزيز دفاعاتها العسكرية في مواجهة القوة الصينية الصاعدة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، للصحفيين: "سنعزّز قدراتنا على الضربات البعيدة المدى، بما في ذلك بصواريخ كروز من طراز توماهوك ستزوّد بها مدمّرات البحرية الملكية الأسترالية من فئة هوبارت، وبصواريخ جوّ-أرض للمواجهة المشتركة الممتدّة المدى سيتزوّد بها سلاح الجوّ الملكي الأسترالي".

ووجّه موريسون إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ "دعوة مفتوحة" للحوار، مشيرا الی "استعداده لإجراء محادثات مع شي، على الرّغم من أنّ المحادثات الرفيعة المستوى بين البلدين مجمّدة والتوتّر بينهما لا ينفكّ يتزايد".

المصدر: فرانس برس

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