وسائل إعلام أفغانية: مقتل حاكم مديرية في ننكرهار
AP Abdullah Sahil
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حاكم إحدى المديريات في ولاية ننكرهار شرق البلاد قتل جراء هجوم اليوم السبت.
وأكدت وكالة Pajhwok صحة الأنباء عن مقتل حاكم مديرية رودات في ننكرهار جراء انفجار عبوة ناسفة.
ولسوال رودات ولایت ننگرهار کشته شد https://t.co/Yv8ya8e4zypic.twitter.com/EG3BXErF8J— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) October 9, 2021
ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم دموي أودى بأرواح عشرات الأشخاص داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال البلاد، وتبناه تنظيم "داعش".
المصدر: وكالات
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