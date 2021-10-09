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وسائل إعلام أفغانية: مقتل حاكم مديرية في ننكرهار

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وسائل إعلام أفغانية: مقتل حاكم مديرية في ننكرهار
AP Abdullah Sahil
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حاكم إحدى المديريات في ولاية ننكرهار شرق البلاد قتل جراء هجوم اليوم السبت.

وأكدت وكالة Pajhwok صحة الأنباء عن مقتل حاكم مديرية رودات في ننكرهار جراء انفجار عبوة ناسفة.

ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم دموي أودى بأرواح عشرات الأشخاص داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال البلاد، وتبناه تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات

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