مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في جورجيا الأمريكية
لقي 4 أشخاص مصرعهم بحادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في مطار بولاية جورجيا شرقي الولايات المتحدة أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة الإطفاء.
وقال مسؤولون في الإطفاء: "كان هناك أربعة اشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري بعد ظهر الجمعة، وجميعهم لقوا حتفهم".
وذكرت قناة "فوكس-5" التلفزيونية المحلية، أن المطار أغلق بعد الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.
🚨#BREAKING: A Plane has crashed, and bursts into flames at DeKalb Peachtree airport— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 8, 2021
📌#Georgia I #GA
A Plane Has Crashed And Is On Fire At DeKalb Peachtree Airport In Georgia. There Are Reports Of Multiple Fatalities as video shows thick black smoke from the aircraft pic.twitter.com/iY05a2GSw0
المصدر: وسائل إعلام أمريكية
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