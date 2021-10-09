 
مباشر

مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في جورجيا الأمريكية

أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في جورجيا الأمريكية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgrl

لقي 4 أشخاص مصرعهم بحادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في مطار بولاية جورجيا شرقي الولايات المتحدة أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إدارة الإطفاء.

وقال مسؤولون في الإطفاء: "كان هناك أربعة اشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري بعد ظهر الجمعة، وجميعهم ​​لقوا حتفهم".

وذكرت قناة "فوكس-5" التلفزيونية المحلية، أن المطار أغلق بعد الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا