سنغافورة تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة فيها

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 3590 إصابة جديدة بكورونا اليوم الجمعة، أي أكبر عدد من الإصابات منذ بداية الجائحة، كما سجلت 6 وفيات بالفيروس.

ودفعت زيادة في الإصابات في الآونة الأخيرة نتجت عن تخفيف بعض القيود سنغافورة لتعليق المزيد من إجراءات فتح الاقتصاد.

كما شددت القيود أيضا من الأسبوع الماضي والتي جعلت سقف التجمعات الاجتماعية شخصين وجعلت العمل من المنزل الاختيار الأول.

وتم تطعيم أكثر من 80 في المئة من سكان سنغافورة ضد الفيروس.

المصدر: "رويترز"