حصيلة الوفيات بكورونا في البرازيل تقترب من 600 ألف رغم حملة التطعيم

تتجه البرازيل، الجمعة، لتصبح ثاني دولة في العالم تتخطى فيها الوفيات بكورونا حاجز الـ600 ألف حالة، مع تعرض الحكومة لانتقادات حادة من خبراء الصحة بسبب سوء إدارتها لأزمة الجائحة.

وكثفت البلاد من عمليات التطعيم بعد بداية بطيئة وهناك مؤشرات أخيرا على أن معدلات العدوى تنحسر، فيما تلقى أكثر من 70% من البرازيليين جرعة أولى مقارنة بنسبة تبلغ 65% حاليا في الولايات المتحدة التي تخطت حاجز 600 ألف وفاة بسبب المرض في يونيو الماضي.

وتراجع معدل الوفيات بالمرض 80% عن ذروة فاقت 3 آلاف وفاة يوميا في أبريل الماضي، كما أن البرازيل لم تعد من بين دول العالم التي لديها أكبر عدد وفيات يومي بالمرض.

من جهتها، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها "سجلت 451 وفاة بسبب (كوفيد-19) أمس الخميس، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 599810 حالات".

المصدر: "رويترز"