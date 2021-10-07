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الصحة البرازيلية: رصدنا 15591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و451 حالة وفاة

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الصحة البرازيلية: رصدنا 15591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و451 حالة وفاة
Reuters
الصحة البرازيلية: رصدنا15591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و451 حالة وفاة
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سجلت البرازيل يوم الخميس 15591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و451 حالة وفاة وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة.

وفي المجموع، وصلت الوفيات المسجلة بسبب كورونا في البرازيل إلى 599810.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء الأربعاء، تسجيلها 17893 إصابة و530 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: وكالات

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