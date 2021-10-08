دول أوروبية تطالب بإقامة أسوار وجدران لحماية حدود الاتحاد

طالبت اثنتا عشرة دولة أوروبية بأدوات جديدة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في مواجهة تدفقات الهجرة، بما في ذلك التمويل الأوروبي لإقامة أسوار وجدران.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية والرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من جانب وزراء داخلية النمسا، وقبرص، والدنمارك، اليونان وليتوانيا وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وجمهورية سلوفاكيا.

وسيتناول اجتماع لوزراء الداخلية الـ 27 اليوم في لوكسمبورغ مسألة تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد.

المصدر: "آكي"