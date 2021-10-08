أنباء أولية عن عشرات القتلى جراء انفجار داخل مسجد شمال أفغانستان

أفادت تقارير أولية بأن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى اليوم الجمعة داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وذكر موقع "آماج نيوز" نقلا عن شهود عيان أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي دوى أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد تصل إلى نحو 100 قتيل.

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انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در کندز



منابع محلی از خان آباد کندز به آماج تایید می‌کنند که انفجار مرگباری در داخل مسجدی مربوط به اهل تشیع رخ داده است. اما تاکنون در مورد شمار دقیق تلفات این انفجار جزییاتی در دست نیست.#آماج_نیوزpic.twitter.com/7wB4TtlLrE — Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد قوله إن 30 شخصا على الأقل قتلوا و70 آخرين أصيبوا جراء الانفجار، بينما تتحدث مصادر لوكالة "سبوتنيك-أفغانستان" عن 70 قتيلا و100 جريح.

ونشر "آماج نيوز" على حسابه في "تويتر" لقطات صادمة توثق حجم الدمار وجثث قتلى داخل المسجد.

وحسب المعطيات الأولية، نفذ الهجوم من قبل انتحاري.

وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، على حسابه في "تويتر" سقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم.

بدوره، حمل عضو لجنة الثقافة لـ"طالبان"، محمد جلال، عبر "تويتر" تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم، مبديا التزام الحركة باستئصال "داعش" في البلاد.

The attack on the mosque in Kunduz is an atrocity that has no place in Islam or in Afghanistan.The Islamic Emirate is obliged to take serious steps to root out Daesh (ISKP) terrorists. There is no place for terrorists & terrorism in Afghanistan. — Muhammad Jalal (@MJalal313) October 8, 2021

المصدر: RT + وكالات