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أنباء أولية عن عشرات القتلى جراء انفجار داخل مسجد شمال أفغانستان

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أنباء أولية عن عشرات القتلى جراء انفجار داخل مسجد شمال أفغانستان
AP Rahmat Gul
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أفادت تقارير أولية بأن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى اليوم الجمعة داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وذكر موقع "آماج نيوز" نقلا عن شهود عيان أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي دوى أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد تصل إلى نحو 100 قتيل.

من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد قوله إن 30 شخصا على الأقل قتلوا و70 آخرين أصيبوا جراء الانفجار، بينما تتحدث مصادر لوكالة "سبوتنيك-أفغانستان" عن 70 قتيلا و100 جريح.

ونشر "آماج نيوز" على حسابه في "تويتر" لقطات صادمة توثق حجم الدمار وجثث قتلى داخل المسجد.

وحسب المعطيات الأولية، نفذ الهجوم من قبل انتحاري.

وأكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، على حسابه في "تويتر" سقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم.

بدوره، حمل عضو لجنة الثقافة لـ"طالبان"، محمد جلال، عبر "تويتر" تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم، مبديا التزام الحركة باستئصال "داعش" في البلاد.

المصدر: RT + وكالات

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