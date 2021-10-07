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"كلنا نعلم من يهدد من بالحرب في المتوسط".. رئيس وزراء اليونان يؤكد أهمية الاتفاق الدفاعي مع فرنسا

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Reuters COSTAS BALTAS
كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، يلقي كلمة أمام البرلمان بشأن الاتفاق الدفاعي مع فرنسا
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اعتبر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اتفاقا دفاعيا جديدا بين اليونان وفرنسا سيسمح لكل من البلدين بأن يهب لدعم الآخر في حالة تعرضه لخطر خارجي.

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وفي الشهر الماضي وقع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اتفاقا للتعاون العسكري والدفاعي الاستراتيجي يشمل طلب شراء ثلاث فرقاطات فرنسية قيمتها حوالي ثلاثة مليارات يورو.

وسبق أن طلبت أثينا نحو 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" في العام الجاري.

وقال ميتسوتاكيس للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني على الاتفاق اليوم الخميس: "للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حالة اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين".

وأضاف: "وكلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط" في إشارة واضحة إلى تركيا.

يذكر أن هناك خلافات بين اليونان وتركيا على الرصيف القاري لكل منهما والحدود البحرية في مياه البحر المتوسط.

المصدر: "رويترز"

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