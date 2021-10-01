أثينا ترفض التصريحات التركية حول الاتفاق الدفاعي بين اليونان وفرنسا

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن الاتفاق الدفاعي بين اليونان وفرنسا ليس موجها ضد أي طرف، وأن التصريحات التركية حول الأضرار بحلف الناتو جراء الاتفاق مرفوضة.

وقال ديندياس خلال لقائه بوزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، يوم الجمعة: "إذا كانت تركيا قلقة إزاء الاتفاق، فهذا يدل فقط على أنها ترى نفسها كدولة قد تبادر إلى العدوان. واتفاقنا مع فرنسا دفاعي بحت، وهو ليس موجها ضد أي طرف".

وأضاف الوزير اليوناني: "وقعت اتفاقية مماثلة مع الإمارات العربية المتحدة قبل نحو سنة. وأود أن أقول إنه في سياق الأولويات الواردة في الاتفاق، تعتبر تصريحات تركيا مرفوضة بشكل مطلق".

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وكانت اليونان وفرنسا قد وقعتا يوم الثلاثاء الماضي اتفاقا حول الدفاع والأمن، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. ويضم الاتفاق شراء اليونان 3 فرقاطات سيتم بناؤها في فرنسا.

وأعلنت الخارجية التركية أن موقف اليونان بشأن الحدود البحرية والجوية مع تركيا يتعارض مع القانون الدولي ومصالح الناتو، وذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، الذي قال إن الاتفاق الدفاعي مع فرنسا يشمل مياه اليونان.

المصدر: "نوفوستي"