وكالة استخبارات أمريكية تتبنى سياسة جديدة للتعامل مع كمية البيانات الهائلة

تبنت الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA) استراتيجية جديدة للتعامل مع كم هائل من البيانات يأتيها من الداخل والخارج.

وقال مدير الوكالة، ديفيد شارب، الذي كان يتحدث في ندوة بولاية ميزوري، إن "النمو في بيانات استخبارات الجغرافية المكانية من المصادر الحكومية والتجارية في الولايات المتحدة وحول العالم أصبح مذهلا. ويقودنا هذا النمو الضخم في البيانات إلى أحد أكبر التحديات التي نواجهها: إدارة جميع البيانات".

وأشار إلى أنه للتعامل مع هذه التحديات، تبنت الوكالة استراتيجية بيانات جديدة "لتوجيه جهودها لتطوير التقنيات والأساليب اللازمة لمعالجة تدفق المعلومات"، مبينا أنه من ضمن أهداف هذا التحول "تسهيل الوصول إلى البيانات وتحسين إمكانية إعادة استخدامها، وإنشاء وإدارة ومشاركة البيانات الموثوقة بأمان بالسرعة والدقة التي تتطلبها مهام عملائنا".

وتحدث عن "تحسين أصول البيانات بحيث يمكن إعادة استخدامها بسهولة للأغراض المتوقعة وغير المتوقعة"، مبينا أن الوكالة ستركز بشدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي "لتعزيز قدرتنا الإنتاجية".

المصدر: Defense news