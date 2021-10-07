بولندا: الاتحاد الأوروبي يناقش حزمة خامسة من العقوبات ضد بيلاروس

قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بيشداتش، إنه تجري مناقشة حزمة خامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد القيادة البيلاروسية، على خلفية وضع الهجرة على الحدود.

وأضاف نائب الوزير، في حديث لمحطة الإذاعة البولندية Wnet ردا على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها بولندا فيما يتعلق بوضع الهجرة على الحدود البولندية – البيلاروسية: "تجري مناقشة الدفعة الخامسة من العقوبات على المستوى الأوروبي".

إقرأ المزيد

ووفقا له، تم حتى الآن فرض عدة حزم من العقوبات الفردية، وواحدة اقتصادية.

وتابع نائب الوزير: "فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات اقتصادية اضافية ستدخل حيز التنفيذ قريبا (نوفمبر وديسمبر)".

وقال: "أعتقد أن ذلك سيكون حساسا للغاية بالنسبة لنظام لوكاشينكو. بالإضافة إلى ذلك، يجب بالطبع ممارسة الضغط الدبلوماسي، والضغط من المنظمات الدولية، والتي حسب رأيي، يجب تفعيلها في اتجاه مينسك أولا".

المصدر: تاس