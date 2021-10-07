بوتين يبحث مع نظيره القرغيزي التعاون الثنائي
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره القرغيزي صدير جاباروف، حالة وآفاق التعاون بين الدولتين.
وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه: "ناقش الرئيسان، الجوانب الآنية للتعاون الثنائي بين قرغيزستان وروسيا".
وتابع البيان القول: "وتم خلال الاتصال الهاتفي، بحث حالة وآفاق تطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات".
المصدر: تاس
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