بوتين يبحث مع نظيره القرغيزي التعاون الثنائي

قال المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره القرغيزي صدير جاباروف، حالة وآفاق التعاون بين الدولتين.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه: "ناقش الرئيسان، الجوانب الآنية للتعاون الثنائي بين قرغيزستان وروسيا".

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وتابع البيان القول: "وتم خلال الاتصال الهاتفي، بحث حالة وآفاق تطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات".

المصدر: تاس