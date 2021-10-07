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بوتين يبحث مع نظيره القرغيزي التعاون الثنائي

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بوتين يبحث مع نظيره القرغيزي التعاون الثنائي
Sputnik
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 قال المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره القرغيزي صدير جاباروف، حالة وآفاق التعاون بين الدولتين.

 وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه: "ناقش الرئيسان، الجوانب الآنية للتعاون الثنائي بين قرغيزستان وروسيا".

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وتابع البيان القول: "وتم خلال الاتصال الهاتفي، بحث حالة وآفاق تطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات".

المصدر: تاس

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