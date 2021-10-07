استقالة رئيس الوزراء في بيرو

أعلن رئيس بيرو بيدرو كاستيليو عن استقالة رئيس الوزراء غويدو بيليدو يوم الأربعاء، بعد نحو شهرين من وصول كاستيليو وإدارته اليسارية إلى الحكم في البلاد.

وأكد كاستيليو أن حكومة جديدة ستؤدي القسم ف وقت لاحق، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، دون أن يكشف عن سبب استقالة رئيس الوزراء.

يذكر أن غويدو بيليدو، ممثل شعب كيتشوا الأصلي والعضو في حزب "بيرو الحرة" اليساري الموالي للرئيس كاستيليو، تولى منصب رئيس الوزراء في بيرو يوم 29 يوليو الماضي، بعد نحو شهرين من فوز كاستيليو في انتخابات الرئاسة.

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وكان بيليدو في حالة مواجهة مع الكونغرس، الذي تعود الأغلبية فيه إلى قوى المعارضة، منذ أول أيامه في رئاسة الحكومة، حيث كان خطابه أثناء مراسم التنصيب بلغة كيتشوا بدلا من الإسبانية.

وفي أواخر سبتمبر الماضي خيّر بيليدو شركات الغاز العاملة في بيرو بين زيادة الضرائب أو التأميم.

المصدر: RT + "رويترز"