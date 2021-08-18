البيرو.. استقالة وزير الخارجية بعد تصريحات سببت أزمة للرئيس الجديد

استقال وزير الخارجية البيروفي إكتور بيخار بعد 19 يوما فقط من توليه منصبه بسبب تصريحات مثيرة للجدل حول الإرهاب أدلى بها في 2020 وسببت أزمة سياسية للرئيس اليساري الجديد بيدرو كاستيو.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة البيروفية إن "إكتور بيخار ريفيرا قدم اليوم إلى رئيس الجمهورية بيدرو كاستيو استقالته".

وبيخار (85 عاما) عالم اجتماع قاتل في الماضي مع عناصر تشي غيفارا في ستينات القرن الماصي.

واندلعت أزمة سياسية بعد أن بثت وسائل الإعلام مقطع فيديو يعود إلى نوفمبر 2020 أكد فيه أن البحرية البيروفية كانت أول من قام بأعمال إرهابية في البلاد بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه".

وأشار ضمنا إلى هجومين ضد كوبيين وقعا في 1977 في ليما.

وقال إنه مقتنع من دون أن يكون قادرا على "إثبات ذلك"، أن حركة "الدرب المضيء" الماوية المتمردة السابقة التي بثت الرعب في هذا البلد الواقع في منطقة الأنديس من 1980 إلى 2000 كان إلى حد كبير صنيعة وكالة الاستخبارات المركزية والاستخبارات البيروفية.

وأعلنت الرئاسة أن رئيس الدولة قبل استقالة بيخار التي لا رجعة عنها من دون أن توضح أسباب رحيله أو ذكر من سيحل محله على رأس الدبلوماسية البيروفية.

وأوضح وزير الدفاع والتر أيالا غونزاليس في مقابلة مع إذاعة محلية أن رفض بيخار الإعتذار عن هذه التصريحات أدى إلى تسريع استقالته.

وتولى إكتور بيخار منصبه في 29 يوليو في أول حكومة للرئيس كاستيو الذي انتخب في السادس من يونيو بعد فوز في الاقتراع بفارق ضئيل على منافسته اليمينية كيكو فوجيموري.

المصدر: أ ف ب