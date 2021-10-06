الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الإثيوبية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إليها، "دون أي عوائق".

وقال غويتريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن على الحكومة الإثيوبية أن تسمح "دون عراقيل نقل الاحتياجات المطلوبة بشدة من الوقود والأموال ومعدات الاتصال والإمدادات الإنسانية" إلى أقاليم تيغراي وعفر وأمهرة.

وأشار غوتيريش إلى أن الأزمة الإنسانية في أثيوبيا ازدادت حدة منذ أغسطس الماضي.

إقرأ المزيد

وأكد أن 7 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 5 ملايين في تيغراي، حيث يعيش نحو 500 ألف في ظروف قريبة من المجاعة.

يذكر أن أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر الإثيوبية تشهد معارك بين "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" والقوات الاتحادية الإثيوبية منذ أغسطس الماضي، حيث بدأت "الجبهة" بهجومها في تيغراي والأقاليم المجاورة.

وفي مطلع سبتمبر تمكنت القوات الإثيوبية من استعادة السيطرة على معظم المناطق الاستراتيجية.

المصدر: وكالات