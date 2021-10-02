السلطات الإثيوبية تحتجز مسؤولا بارزا سابقا في إدارة تيغراي المؤقتة

احتجزت السلطات الإثيوبية المسؤول البارز السابق في الحكومة المؤقتة بإقليم تيغراي، أبرهة ديستا، بعد مثوله اليوم السبت أمام المحكمة.

وقال محامي أبرهة، في حديث لوكالة "رويترز"، إنه مثل أمام المحكمة في مزاعم بإذكاء الصراع بين مواطني تيغراي والحكومة المركزية وحيازة مسدس بشكل غير قانوني.

وأوضح المحامي، الذي طلب من "رويترز" عدم نشر اسمه، إن المحكمة مددت اليوم السبت احتجازه لمدة 9 أيام.

واندلعت في نوفمبر 2020 حرب في إقليم تيغراي الواقع شمال البلاد بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات متحالفة مع حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم، وبعد فترة وجيزة سيطرت الحكومة الاتحادية على عاصمة الإقليم وعينت إدارة مؤقتة للإقليم.

وتولى أبرهة في الإدارة المؤقتة التي عينتها الحكومة الاتحادية في تيغراي منصب رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية.

وكان أبرهة في السابق عضوا في حزب أرينا المعارض الذي قاوم جبهة تحرير شعب تيغراي وأمضى 3 سنوات في السجن أثناء حكم إدارة تقودها الجبهة. ويعد أبرهة أكبر مسؤول من الإدارة المؤقتة يتم اعتقاله.

وظل أبرهة في منصبه حتى أواخر يونيو عندما استعادت قوات جبهة تيغراي السيطرة على معظم أراضي الإقليم وغادر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

لكن السلطات الإثيوبية هناك اعتقلته يوم الخميس بعد يوم من كتابته خطابا مفتوحا لرئيس بلدية أديس أبابا الجديد على فيسبوك يندد فيه بما قال إنها اعتقالات تعسفية للمواطنين من عرقية تيغراي والتمييز المتزايد ضدهم.

المصدر: "رويترز"