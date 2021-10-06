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اختطاف 3 من عاملي "الهيئة الطبية الدولية" شرقي الكونغو الديمقراطية

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اختطاف 3 من عاملي
Twitter@IMC_worldwide
سيارة تابعة لمنظمة "الهيئة الطبية الدولية" في إفريقيا
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اختطف مسلحون في شرقي الكونغو الديمقراطية ما لا يقل عن أربعة أشخاص بينهم عاملون في منظمة طبية غير حكومية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

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وأشار موقع Actualité الإخباري إلى أن ثلاثة من عاملي "الهيئة الطبية الدولية" وممرضا من مركز لومانيا الطبي تم اختطافهم يوم الثلاثاء من مبنى طبي تدعمه المنظمة في قرية كاكيلا بمقاطعة كيفو الجنوبية (شرق البلاد).

ونقل الموقع عن عمدة القرية، جان كيسيدي، قوله إن عمال الإغاثة والممرض تعرضوا لكمين من قبل مسلحين. وقال إن سيارة تابعة للمنظمة غادرت مدينة بركة باتجاه مدينة فيزي، وتم اختطاف أعضاء الفريق في هذا الأثناء. وأضاف: "رأينا الرهائن يدخلون الأدغال محاطين بمسلحين يبلغ عددهم خمسة.. وشاهدنا أفرادا من القوات المسلحة يطاردونهم، لكن كان الأوان قد فات".

وشهدت المنطقة هذا العام سلسلة من حوادث اختطاف عاملين في المجال الإنساني. واضطرت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية تعليق أنشطتها في منطقتي "كيمبي - لولينغي" و"فيزي" الصحيتين بعد اختطاف عدد من عامليها.

 

المصدر: Actualité

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