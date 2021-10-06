الأرشيف الإسرائيلي ينشر بروتوكولات ووثائق تكشف النقاب عما جرى وراء الكواليس في حرب أكتوبر 1973

نشر أرشيف إسرائيل، اليوم الأربعاء، بروتوكولات ووثائق عديدة تكشف النقاب عما جرى وراء الكواليس في الفترة ما قبل حرب أكتوبر 1973، وخلالها، في الذكرى السنوية الـ48 لها.

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وفي بيان له، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت: "بمناسبة مرور 48 على اندلاع حرب 1973 (حرب الـ6 من أكتوبر عام 1973 التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى)، ينشر أرشيف الدولة التابع لمكتب رئيس الوزراء مستندات جديدة تتعلق بالحرب ومن بينها 14 ملخصا من جلسات الحكومة التي تناولت إدارة الحرب، و21 ملخصا تتعلق بمشاورات دبلوماسية وأمنية حساسة، و26 ملخصا تم جمعها في ديوان رئيس الوزراء"، مرفقا البيان بموقع إلكتروني يمكن إيجاد جميع هذه المستندات فيه.

وأشار إلى أن هذه المجموعة تحتوي هذه المجموعة من الأوراق على 61 مستندا، تشمل 1292 صفحة.

ووفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، "كشف أحد البروتوكولات أنه قبل اندلاع الحرب بحوالي عشرة أشهر، عقدت جلسة خاصة بحضور القادة الإسرائيليين السياسيين والأمنيين بعد أن حصلت إسرائيل على معلومات حول نية مصر شن حرب ضدها، من المستشار المقرب من الرئيس المصري محمد أنور السادات آنذاك، أشرف مروان ( صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والذي تدعي مصادر إسرائيلية أنه كان عميلا لجهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، في حين تؤكد مصادر مصرية أنه كان عميلا مزدوجا الذي كان يتعاون مع الموساد)، وأنه في الجلسة برزت اختلافات بين المسؤولين حول إمكانية اندلاع الحرب، واعتقد رئيس الموساد آنذاك، تسفي زامير، أن الرئيس السادات يخضع لضغوطات كبيرة، وبالتالي من الصعب معرفة خططه، إلا ان وزير الدفاع وقتها، موشيه دايان، رجح ألا تشن مصر حربا شاملة، بل معارك استنزافية فقط".

المصدر: RT + "مكان"