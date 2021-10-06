رئيسة المفوضية الأوربية تدعو إلى استثمارات في الطاقة المتجددة من أجل استقلالية الأسعار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاستثمارات في الطاقة المتجددة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، وهذا سيعطي أسعارا أكثر استقرارا واستقلالية.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، "على المدى الطويل، في قطاع الطاقة، من المهم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. سيعطينا هذا أسعارا مستقرة ومزيدا من الاستقلال. لأن 90٪ من الغاز يتم استيراده إلى الاتحاد الأوروبي. لكن الطاقة المتجددة ملكنا".

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ولفتت رئيسة المفوضية إلى أنها ستنشر الأسبوع المقبل بيانا حول الطاقة، وسيتم بحث ذلك داخل مجلس الاتحاد الأوروبي.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا ارتفاعا قياسيا آخر، حيث تجاوزت 1600 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة أكثر من 15٪ عن السعر المستهدف يوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول على "ICE Futures".

المصدر: نوفوستي