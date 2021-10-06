الخطوط الجوية الأذربيجانية تبدأ استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا

بدأت الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذال" استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا في رحلات داخلية بين باكو وناختشفان ابتداء من 6 أكتوبر.

وجاء في بيان الشركة الذي صدر يوم الاربعاء،" إن تغيير مسار رحلة باكو - ناختشفان - باكو سيؤدي أيضا إلى تقليل وقت الرحلة في هذا الاتجاه، وكذلك إلى انخفاض في استهلاك الوقود أثناء الرحلة".

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وذكرت وسائل إعلام نقلا عن شركة "أذال" الخطوط الجوية الأذربيجانية، أن هذه الخطوة تظهر مدى استعداد أذربيجان التام لافتتاح طرق المواصلات في المنطقة وتستجيب لمصالح كل دول الجوار.

المصدر: نوفوستي