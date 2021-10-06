الكشف عن أهم النقاط في جلسة استماع لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي لمسربة وثائق "فيسبوك"

قدمت الموظفة المستقيلة من شركة "فيسبوك"، فرانسيس هاوغن، التي سربت وثائق داخلية للشركة، شهادتها للجنة حماية المستهلك وأمن البيانات في مجلس الشيوخ الأمريكي.

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وقدمت شهادة فرانسيس هاوغن، صورة لشركة مدفوعة برغبة فردية في النمو وغير راغبة في تنفيذ حلول للمشكلات المعروفة خوفًا من التأثير على النتيجة النهائية.

وكشفت فرانسيس هاوغن أن أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم قد اتخذت عمدا خيارات تعطي الأولوية للمحتوى الفيروسي، حتى مع وجود خطر حدوث ضرر في العالم الحقيقي.

في حين، تعهد أعضاء مجلس الشيوخ باتخاذ إجراءات ضد الشركة بشأن مجموعة من القضايا التي أربكت الكونغرس منذ أن اجتاح "فيسبوك" في الوعي العام منذ نحو عقدين من الزمن.

وبحسب صحيفة "ذا إنديبيندت"، فإن أهم النقاط التي تم طرحها في جلسة الاستماع هذه تلخصت كالآتي:

- مقارنة "فيسبوك" مرارا وتكرارا بأكبر شركات صناعة التبغ العالمية "Big Tobacco"، إذ أن ربما لا توجد صناعة في التاريخ الأمريكي الحديث تتمتع بسمعة أسوأ من الشركات المصنعة للسجائر الأربع الكبرى، "فيليب موريس" (المعروفة الآن باسم ألتريا)، و"آر جيه رينولدز"، و"براون وويليامسون "، و"لوريارد"، الذين توصلوا في عام 1998 إلى تسوية بقيمة 206 مليارات دولار مع محام، حيث رفع جنرالات من 46 ولاية أمريكية دعوى قضائية لاسترداد تكاليف "Medicaid" لعلاج الأمراض المرتبطة بالتدخين ولإيقاف عدد كبير من ممارسات التسويق المخادعة وغير الأخلاقية، بينما ظهر قبل عامين من تلك التسوية، مدير تنفيذي للتبغ يدعى جيفري ويغاند في برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" ليكشف أن صاحب عمله (براون وويليامسون) قد تلاعب عمدا بالتبغ بمواد كيميائية لجعلها أكثر إدمانا.

وعندما افتتح جلسة الاستماع للموظفة المستقيلة من شركة "فيسبوك"، التي ظهرت أيضا في برنامج "60 دقيقة" لمناقشة ما أخبرته للمسؤولين عن سلوك "فيسبوك"، أشار السناتور ريتشارد بلومنثال، وفي بيانه الافتتاحي، الديمقراطي من ولاية "كونيكتيكت" إلى دوره في التقاضي بشأن التبغ بصفته مدعيا عاما للولاية، وقال إن فيسبوك يواجه "لحظة حقيقة مدهشة للغاية".

من جانبها، قارنت فرانسيس هاوغن أيضا صاحب عملها السابق بشركة التبغ، موضحة لأعضاء مجلس الشيوخ أن "فيسبوك" يخفي البيانات لمنع الجمهور من فهم الضرر الذي يسببه، وتابعت: "فيسبوك يختبئ خلف الجدران التي تمنع الباحثين والمنظمين من فهم الديناميكيات الحقيقية لنظامهم..سيخبرك فيسبوك بالخصوصية، مما يعني أنه لا يمكنه إعطائك بيانات..هذا ليس صحيحا".

وفي إطار المقارنة مع شركات التبغ، أشارت إلى أنه "عندما ادعت هذه الشركات أن السجائر المفلترة أكثر أمانا للمستهلكين، كان بإمكان العلماء بشكل مستقل إبطال هذه الرسائل التسويقية والتأكيد على أنها في الواقع تشكل تهديدًا أكبر لصحة الإنسان، ولكن لا يمكن للجمهور أن يفعل الشيء نفسه مع "فيسبوك" ، ولا يوجد لدينا خيار آخر سوى أن نتلقى رسائلهم التسويقية على إيمان أعمى ".

- كشفت هاوغن لأعضاء مجلس الشيوخ أن "مشاكل التوظيف في "فيسبوك"، تنبع من دائرة من الفضيحة التي تجعل الموهوبين أقل رغبة في العمل هناك".

وأكملت: "فيسبوك عالق في دائرة حيث يكافح من أجل التوظيف مما يؤدي إلى نقص عدد الموظفين في المشاريع، مما يتسبب في فضائح، مما يجعل من الصعب بعد ذلك التوظيف".

- لفتت هاوغن إلى أنها رأت "نمطا للسلوك" حيث كانت المشاريع تعاني من نقص الموظفين إلى حد أن "هناك نوعا من الإحباط الضمني من امتلاك أنظمة اكتشاف أفضل" للمشكلات.

وأوضحت قائلة: "كان فريقي الأخير في فيسبوك عضوا في فريق التجسس المضاد داخل منظمة استخبارات التهديدات، وفي أي وقت كان بإمكان فريقنا التعامل مع ثلث الحالات التي نعرف عنها فقط، وكنا نعلم أننا إذا بنينا حتى كاشفا أساسيا، فمن المحتمل أن يكون لدينا العديد من الحالات."

- تحت استجواب من ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة، أكدت فرانسيس هاوغن أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكيربيرغ، قد تم إخباره بالتغييرات التي يمكن إجراؤها على النظام الأساسي، والتي ربما تكون قد قللت من وصول المحتوى الفيروسي الذي كان يؤجج العنف في أماكن مثل ميانمار"، في حين أنه رفضها لأنهم كانوا سيجعلون المنصة "أقل انتشارا".

واستطردت: "بناء على مقياس "فيسبوك" المسمى "تفاعل اجتماعي هادف".. تم تقديم قائمة من التدخلات الناعمة لمارك زوكربيرغ بشكل مباشر، حول اتخاذ خيارات مختلفة قليلاً لجعل النظام الأساسي أقل انتشارا وأقل تشوشا"، لافتة إلى أنه تم تقديم هذه الخيارات إلى مارك، واختار عدم إزالة "MSI" المصب في أبريل من عام 2020، حتى لو تم عزله فقط في البلدان المعرضة للخطر - وهي البلدان المعرضة لخطر العنف - إذا كان لها أي تأثير على مقياس "MSI" الإجمالي".

وفي بيانها الافتتاحي، قالت الموظفة المستقيلة إن "المديرين التنفيذيين في "فيسبوك" يريدون من أعضاء مجلس الشيوخ "الاعتقاد بأنه يجب عليك الاختيار بين "فيسبوك" المليء بالمحتوى المثير للانقسام والمتطرف، أو فقدان إحدى أهم القيم التي تأسست عليها بلادنا، وهي حرية التعبير".

المصدر: The Independent