ستراوس-كان يرد على "وثائق باندورا" بعد حديثها عن استثماره في المغرب

رد دومينيك ستراوس-كان، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، على ورود اسمه ضمن تحقيق "وثائق باندورا" الذي يتهم شخصيات نافذة عبر العالم بالتهرب الضريبي.

وتضمن التحقيق اسم ستراوس-كان بسبب شركة أسسها بمدينة الدار البيضاء في المغرب، تعمل في مجال الاستشارة.

وقال ستراوس-كان في تغريدة منتقدا: "عندما يصبح الشر كذبا! كان بإمكان فرقكم التحقق من أنني مقيم ضريبيا في المغرب منذ سنة 2013، وأدفع ضرائبي في المغرب بنسبة حوالي 23.8 في المائة من الأرباح، وهو ما يعادل 812 ألف يورو في سنوات 2018 و2019 و2020".

يذكر أن "أوراق باندورا" هي مجموعة من الوثائق المسربة التي يُزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية.

#cashinvestigation

Quand la méchanceté devient mensonge. Vos équipes de professionnels auraient pu vérifier que je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et que j'y paye mes impôts à hauteur de 23,8 % de mes bénéfices, soit 812.000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020. — DSK (@dstrausskahn) October 4, 2021

المصدر: RT