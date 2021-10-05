الدنمارك تتهم ثلاثة من مواطنيها بالتخطيط لهجمات إرهابية

وجهت الدنمارك اتهامات لـ3 أشخاص بمحاولة شن هجمات إرهابية، لحيازتهم مواد كيميائية ومعدات لصنع قنابل كانت ستستخدم لهذا الغرض "في مكان غير معلوم إن كان في البلاد أو خارجها".

وقالت ليز- لوت نيلاس المدعية العامة في كوبنهاغن في بيان لها، إن "الشرطة أحبطت المخطط عندما ألقت القبض على المشتبه بهم".

وأضافت أن المتهمين رجلان وامرأة، موضحة أن "الرجلين يبلغان من العمر 22 و23 عاما والمرأة عمرها 39 عاما، وأن أحد الرجلين يحمل الجنسية الدنماركية، فيما الرجل الآخر والمرأة مزدوجا الجنسية".

واعتقل المشتبه بهم في ديسمبر 2019 وظلوا قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت.

وفي حال أدينوا بتهمة الإرهاب قد يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، غير أن المدانين الذين يحكم عليهم بهذه العقوبة في الدنمارك عادة ما يقضون نحو 16 عاما في السجن.

تواجه المرأة اتهامات إضافية بتمويل أنشطة إرهابية من خلال وسيط لنقل أموال لأشخاص على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

كما وجه الادعاء لها أيضا تهمة الترويج لأنشطة إرهابية من خلال مساعدة عدد من الأشخاص على صلة بالتنظيم الإرهابي لإنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال عبر الإنترنت، فضلا عن نشر دعاية للتنظيم على الانترنت.

وتبدأ محاكمة المتهمين في نوفمبر في كوبنهاغن.

المصدر: "أسوشيتد برس"