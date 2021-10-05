"الناتو": من الخطأ القول إن واشنطن لم تجر مشاورات قبل الانسحاب من أفغانستان

قال الأمين العام لحلف الناتو، إن إعادة سيطرة "طالبان" على أفغانستان كانت منتظرة لكن سرعة حدوث ذلك هو "المفاجأة" ومن الخطأ القول إن واشنطن لم تجر مشاورات قبل الانسحاب من أفغانستان.

وفي معرض رد ينس ستولتنبيرغ أمين الحلف على سؤال خلال لقاء في جامعة "جورج تاون" الأمريكية، حول "الانسحاب الفوضوي" لقوات الناتو والدول الأعضاء من أفغانستان في أغسطس، قال إن "مهمة الناتو في أفغانستان كانت لإنهاء وضعها كملاذ للإرهاب".

13. Stoltenberg stressed that NATO's mission in the country was to end its status as a haven of terrorism. "That fight was successful... The plan was never to stay in Afghanistan forever," he said. pic.twitter.com/w9b9eJgHSh — Georgetown SFS (@georgetownsfs) October 5, 2021

وأضاف: "تلك المعركة كانت ناجحة، والخطة لم تكن أبدا البقاء في أفغانستان إلى الأبد"، مشيرا إلى أن "طالبان عادت إلى السلطة عادت أسرع بكثير مما توقعه العديد من قادة دول الناتو.. إنها مأساة للشعب الأفغاني، وخاصة النساء، لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في إخراج الناس من أفغانستان".

وعما إذا كان يعتقد أن القوة العسكرية الغربية ستردع "طالبان" عن شن هجمات على الغرب، أجاب ستولتنبرغ: "لا أحب استخدام كلمة أمل بشأن طالبان، لكنني أعتقد أنهم فهموا ما قلناه لهم".

المصدر: RT