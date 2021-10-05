ماكرون يناشد مجموعة الـ20 الضغط على "طالبان" من أجل حقوق المرأة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد من مجموعة العشرين أن تضع شروطا للاعتراف بطالبان، بما في ذلك ضمان حقوق المرأة.

وأضاف ماكرون في تصريحات لراديو "فرانس إنتر"، اليوم الثلاثاء، "إنه سيثير القضية في قمة مجموعة العشرين المقبلة في روما في وقت لاحق من هذا الشهر".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "إن القوى العالمية يجب أن تقول لطالبان يجب أن تمنحوا الفتيات الصغيرات في بلدكم مستقبلا، وهذا من بين الأمور التي سننظر إليها قبل الاعتراف بكم".

ولفت إلى أنه من بين الشروط الأخرى للاعتراف بالحركة، أن تسمح طالبان باستمرار العمليات الإنسانية وأن تدين وترفض التعاون مع "الجماعات الإرهابية الإسلامية" في المنطقة.

وأوضح ماكرون أن السماح لجميع الفتيات بالعودة إلى المدراس هو أحد شواغله.

وسمحت حركة "طالبان" للفتيات الصغيرات الأفغانيات بالعودة إلى المدارس الابتدائية، لكن الفتيات الأكبر سنا منعن من الذهاب إلى المدارس الثانوية ولم يسمح لمعظم النساء بالعودة إلى العمل.

المصدر: أسوشييتيد بريس