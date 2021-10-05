شرطة مبنى الكابيتول الأميركي تعتقل رجلا كان داخل "مركبة مريبة" أمام المحكمة العليا

قالت شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت رجلا كان بداخل "مركبة مريبة" أمام مبنى المحكمة العليا.

وأضافت الشرطة في بيان أن "الرجل محتجز، والجميع في أمان".

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق من اليوم بأنها تتحقق من سيارة مشبوهة أمام المحكمة العليا، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.

وجاء في تغريدة للشرطة "نحقق في أمر سيارة مشبوهة أمام المحكمة العليا على طول الشارع الأول، شمال شرق. يرجى الابتعاد عن المنطقة".

NOW: We are investigating a suspicious vehicle in front of the Supreme Court along First Street, NE. Please stay away from the area. We will provide more information as soon as we can. pic.twitter.com/j129pfKIMG — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 5, 2021

يذكر أن شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت في سبتمبر المنصرم عن اعتقال 4 أشخاص بمحيط المبنى، خلال تجمع يطالب بالعدالة لمقتحمي المبنى في السادس من يناير الماضي.

المصدر: وكالات + RT