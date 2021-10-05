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شرطة مبنى الكابيتول الأميركي تعتقل رجلا كان داخل "مركبة مريبة" أمام المحكمة العليا

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شرطة مبنى الكابيتول الأميركي تعتقل رجلا كان داخل
AFP CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
شرطة مبنى الكابيتول
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قالت شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت رجلا كان بداخل "مركبة مريبة" أمام مبنى المحكمة العليا.

وأضافت الشرطة في بيان أن "الرجل محتجز، والجميع في أمان".

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق من اليوم بأنها تتحقق من سيارة مشبوهة أمام المحكمة العليا، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.

وجاء في تغريدة للشرطة "نحقق في أمر سيارة مشبوهة أمام المحكمة العليا على طول الشارع الأول، شمال شرق. يرجى الابتعاد عن المنطقة".

يذكر أن شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت في سبتمبر المنصرم عن اعتقال 4 أشخاص بمحيط المبنى، خلال تجمع يطالب بالعدالة لمقتحمي المبنى في السادس من يناير الماضي.

المصدر: وكالات + RT

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