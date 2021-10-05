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سفير قطر في روسيا: هناك تنسيق وثيق بين الدوحة وموسكو حول أفغانستان

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سفير قطر في روسيا: هناك تنسيق وثيق بين الدوحة وموسكو حول أفغانستان
Twitter@QatarEmb_Russia
سفير دولة قطر لدى موسكو، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني
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أعلن سفير دولة قطر لدى موسكو، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنسق بشكل وثيق مع روسيا حول الوضع في أفغانستان.

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وفي تصريحات صحفية قال السفير اليوم الثلاثاء، خلال حفل افتتاح معرض لفنانين عرب وروس في مدية خيمكي شمال موسكو: "يمكن القول إن قطر تنسق بشكل وثيق مع روسيا حول الوضع في أفغانستان. قطر تنظر دوما باتجاه الأصدقاء في روسيا. ونحن ننسق معا من أجل أن يعم السلام والأمن في أفغانستان".

المصدر: RT

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