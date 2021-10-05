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فرنسا..تحرير حارس سجن من أصل اثنين احتجزهما سجين والمفاوضات جارية للإفراج عن الآخر

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فرنسا..تحرير حارس سجن من أصل اثنين احتجزهما سجين والمفاوضات جارية للإفراج عن الآخر
Reuters BENOIT TESSIER
مدخل سجن في فرنسا
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أفادت وزارة العدل الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن "سجينا احتجز حارسين في سجن "كوندي سور سارت" بشمال غرب البلاد"، مؤكدة إصابة أحدهما في عينه اليمنى.

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وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن المفاوضات جارية للإفراج عنهما في سجن "كوندي سور سارت" على بعد نحو 250 كيلومترا غربي باريس، موضحة أنه "تم حشد وحدات الأمن في السجن وإرسال قوات إضافية".

وكشف تلفزيون "بي.إف.إن" الفرنسي أن "محتجز الرهائن المشتبه به يقضي عقوبة طويلة بتهمة الاغتصاب والقتل".

ونقل عن مصادر قضائية إنه تم إطلاق سراح أحد الحارسين.

المصدر: "رويترز"

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