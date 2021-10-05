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أفغانستان.. مستشفيات تغلق أبوابها وعجز ما تبقى عن استقبال المرضى

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أفغانستان.. مستشفيات تغلق أبوابها وعجز ما تبقى عن استقبال المرضى
Reuters
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بعد أن أغلق عدد كبير من المستشفيات أبوابها في مقاطعات أفغانستان، دق المسؤولون في مستشفيات كابل ناقوس الخطر بسبب الاكتظاظ والعجز عن استقبال مزيد من المرضى.

وذكرت صحيفة "تولو نيوز" نقلا عن كبير الأطباء في أحد مستشفيات كابل، بارفيز نوري، أن المستشفيات في العاصمة باتت تعاني من الاكتظاظ، نتيجة إغلاق عديد المرافق الصحية في  المقاطعات بسبب نقص العاملين ونفاذ الأدوية.

وأوضح أن ذلك أدى إلى زيادة العبء على المراكز الطبية بالعاصمة، وبات المرضى يتوافدون من باقي المقاطعات إلى كابل لتلقي الرعاية الطبية.

وحذر الأطباء من أنه إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه دون تغيير فإن النظام الصحي في كابل سينهار قريبا.

هذا وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق عن تخصيص 45 مليون دولار لأفغانستان لمنع انهيار نظام الرعاية الصحية.

المصدر: تولو نيوز

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