رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني: مفاعل "أراك IR-20" سيبدأ العمل بحلول العام القادم

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مفاعل "IR-20" في مدينة آراك سيبدأ العمل بحلول العام القادم خلال العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس).

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وفي تصريحات صحفية نقل المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، مصطفى نخعي، عن إسلامي قوله إن هدف المنظمة هو توليد 8000 ميغاواط من الكهرباء أو بناء محطة للطاقة النووية.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بحضور رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، استعرض الأوجه الفنية والتخصصية ذات الصلة بالصناعة النووية في البلاد.

وأضاف أن إسلامي قدم تقريرا حول أهداف المنظمة وبرامجها الخاصة بتطوير الصناعات النووية الإيرانية، وأنه سلط الضوء على القضايا المحورية في هذا المجال ألا وهي إنتاج وقود المحطات، وإنتاج الطاقة، وزيادة وتنويع مجالات استخدام الإشعاعات، والأبحاث والتنمية.

وفي 2 ديسمبر 2020 وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون تبناه البرلمان الإيراني سابقا يلزم الحكومة زيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك عبر العودة إلى مشروع إعادة مفاعل آراك العامل بالماء الثقيل إلى نسخته السابقة لتوقيع الاتفاق النووي الذي التزمت طهران بموجبه تحويل المفاعل المذكور من أجل إجراء أبحاث نووية سلمية. وفي إطار تنفيذ بنود الاتفاق قامت السلطات الإيرانية بتدمير قلب المفاعل.

المصدر: "فارس" + "تاس"