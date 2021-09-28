طهران: تعاوننا خارج إطار اتفاق الضمانات مع الطاقة الذرية "بادرة حسن نية"

قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي إن تعاون بلاده خارج إطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي بصورة تطوعية وبادرة حسن نية.

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وأضاف آبادي في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن استمرار ذلك التعاون يعتمد على أفعال الأطراف الأخرى.

وقال آبادي إن على الوكالة أن تدين صراحة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مراكز إيران التقنية، إن كانت تريد أن تقوم بأعمال مراقبة في المنشآت التي تعرضت للتخريب، وأشار إلى أن الرد الإيراني على تلك الهجمات "لا يسقط المسؤولية عن الآخرين و لا سيما الوكالة في اتخاذ موقف من تلك الأعمال".

وأضاف أن "على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أن يمنعوا الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل إن أرادوا استمرار إشراف الوكالة وأعمالها الرقابية في إيران".

وتساءل: لماذا يتوقعون منا أن ندفع الثمن مجددا، حين يقوم نظام لا يلتزم بأي معاهدة نووية بأعمال تخريبية إرهابية.

المصدر: RT