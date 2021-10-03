مقاتلات صينية تحلق فوق مضيق تايوان لليوم الثالث.. وواشنطن تتهم بكين بتقويض السلام

لليوم الثالث على التوالي، نفذت طائرات حربية صينية تحليقات في اتجاه تايوان التي تعتبرها حكومة بكين جزءا من أراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع في تايوان أن 16 طائرة حربية صينية توغلت اليوم الأحد في الجزء الجنوبي-الغربي من منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، مقابل 39 طائرة السبت و38 أخرى الجمعة.

16 PLA aircraft (J-16*8, SU-30*4, Y-8 ASW*2 and KJ-500 AEW&C*2) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 3, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/j7k62hne0Vpic.twitter.com/dz5emGj2d4 — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) October 3, 2021

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر عن المتحدث باسمها نيد برايس اليوم، عن بالغ قلقها إزاء "الأنشطة العسكرية الصينية الاستفزازية قرب تايوان"، محذرة من أن هذه التحليقات "تزعزع الاستقرار وتهدد بسوء التقدير وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين".

The U.S. urges Beijing to cease its destabilizing behavior across the Taiwan Strait. https://t.co/oo7EQFT4i7 — Ned Price (@StateDeptSpox) October 3, 2021

وحث البيان بكين على "التوقف عن ممارسة الضغوطات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية وأساليب الإجبار بحق تايوان"، مشددا على واشنطن ستواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على القدرات الملموسة في مجال الدفاع الذاتي.

وتابع أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان "راسخ ويسهم في دعم السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة"، مضيفا: "سنواصل الوقوف إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا بغية تقديم ازدهارنا المشترك والأمن والقيم وتعميق روابطنا مع تايوان الديمقراطية".

المصدر: RT