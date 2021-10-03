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مقاتلات صينية تحلق فوق مضيق تايوان لليوم الثالث.. وواشنطن تتهم بكين بتقويض السلام

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مقاتلات صينية تحلق فوق مضيق تايوان لليوم الثالث.. وواشنطن تتهم بكين بتقويض السلام
AP Taiwan Ministry of Defense
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لليوم الثالث على التوالي، نفذت طائرات حربية صينية تحليقات في اتجاه تايوان التي تعتبرها حكومة بكين جزءا من أراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع في تايوان أن 16 طائرة حربية صينية توغلت اليوم الأحد في الجزء الجنوبي-الغربي من منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، مقابل 39 طائرة السبت و38 أخرى الجمعة.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر عن المتحدث باسمها نيد برايس اليوم، عن بالغ قلقها إزاء "الأنشطة العسكرية الصينية الاستفزازية قرب تايوان"، محذرة من أن هذه التحليقات "تزعزع الاستقرار وتهدد بسوء التقدير وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين".

وحث البيان بكين على "التوقف عن ممارسة الضغوطات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية وأساليب الإجبار بحق تايوان"، مشددا على واشنطن ستواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على القدرات الملموسة في مجال الدفاع الذاتي.

وتابع أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان "راسخ ويسهم في دعم السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة"، مضيفا: "سنواصل الوقوف إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا بغية تقديم ازدهارنا المشترك والأمن والقيم وتعميق روابطنا مع تايوان الديمقراطية".

المصدر: RT

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