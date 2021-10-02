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عبد اللهيان: لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون

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عبد اللهيان: لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون
Reuters
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران لا تريد أن تتحول أذربيجان إلى "ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون".

وقال عبد اللهيان في تصريح، إن "العلاقات بين إيران وأذربيجان متينة، لكن ما حصل أخيرا جراء تحرير مناطق من قره باغ، أنه شهدنا دخول عناصر إرهابية إلى هذه المنطقة، كما شهدنا تواجد قوات إسرائيلية في أذربيجان".

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وأضاف: "نحن عبرنا عن قلقنا تجاه هذا الأمر إلى الطرف الأذربيجاني، وأكدنا أننا لن نتحمل أي تواجد إسرائيلي بالقرب من حدودنا، ورفضنا أي تغيير جيوسياسي في المنطقة".

وأردف قوله: "لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون".

وتابع: "عبرنا عن قلقنا بشأن المشاكل الحاصلة لسائقي شاحناتنا وإلقاء القبض على اثنين منهم، ونحاول حل الموضوع عبر الطرق الدبلوماسية".

 

المصدر: RT

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