وسط توتر مع أذربيجان.. وزير الدفاع الإيراني يحذر من القيام بأي خطوة "حمقاء وجاهلة"

حذر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران، العميد محمد رضا آشتياني، من وصفهم بالأعداء من القيام بـ"أي خطوة حمقاء وجاهلة".

وكتب آشتياني في تغريدة على "تويتر" مساء الجمعة: "من المؤكد أن أعداء الشعب الإيراني سيتلقون ردا ساحقا على أي خطوة حمقاء وجاهلة يقومون بها وسيدفعون ثمنا باهظا".

وجاء تصريح وزير الدفاع تزامنا مع بدء مناورات "فاتحو خيبر" في شمال غرب البلاد بمشاركة لوائي الدروع "216" و"316" واللواء "25" ومجموعة المدفعية "11" ومجموعة الحرب الإلكترونية والمجموعة "433" للهندسة القتالية، بدعم من مروحيات طيران الجيش.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الخلافات بين إيران وأذربيجان، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

وكان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن "استغرابها" لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

المصدر: "إرنا" + RT