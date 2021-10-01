ساكاشفيلي يؤكد تواجده في جورجيا والسلطات تنفي عبوره الحدود

قالت وزارة الداخلية الجورجية إن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي يدعي أنه داخل البلاد ومتواجد في مدينة باتومي، لم يعبر حدود الدولة ولم يدخلها.

وقد صرح ساكاشفيلي، الذي أعلنته السلطات الجورجية على قائمة المطلوبين، على مواقع التواصل الاجتماعي أنه موجود بالفعل حاليا في جورجيا لأول مرة منذ 8 سنوات.

وظهر ساكاشفيلي في مقطع فيديو قال فيه إنه موجود بالفعل داخل جورجيا دون أن يكشف كيف تمكن من عبور الحدود.

وتعليقا عل ذلك نفت وزارة الداخلية الجورجية، عبور ساكاشفيلي الحدود والدخول إلى البلاد.

وأعلنت السلطات الجورجية مرارا أنها ستحتجزه بمجرد عبوره الحدود.

المصدر: نوفوستي