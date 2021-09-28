سآكاشفيلي ينشر صورة تذكرة طيران ويقول إنه عائد إلى جورجيا

صرح رئيس جورجيا الأسبق، ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للإصلاحات بأوكرانيا ميخائيل سآكاشفيلي بأنه اشترى تذكرة من كييف إلى تبليسي في يوم انتخابات السلطات المحلية في جورجيا.

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وكان سآكاشفيلي قد وعد سابقا بالعودة إلى وطنه بحلول انتخابات أكتوبر، فيما وضع في جورجيا على قائمة المطلوبين على خلفية اتهامه في عدة قضايا جنائية. وقد وعدت سلطات جورجيا مرارا باحتجاز الرئيس السابق فور عبوره الحدود.

وقال سآكاشفيلي في رسالة بالفيديو نشرت بموقع فيسبوك: "يجري تحديد مصير جورجيا، وتتقرر مسألة البقاء لاستمرار حياتها، وكما قلت، أخذت تذكرة مساء 2 أكتوبر لأكون معكم في تبليسي وأدافع عن إرادتكم. أنا لا أفعل هذا من أجل نفسي، ليست لدي طموحات شخصية ورغبة في تولي منصب، فأنا فعلا لم أسع للنضال من أجل ذلك، لكني أعتزم النضال من أجل أطفالنا ليكون لهم مستقبل".

كما نشر ما أسماه بلقطة مصورة من الشاشة للتذكرة، ما يعني أن ميخائيل سآكاشفيلي ووالدته جولي ألاسانيا سيسافران من مطار كييف بوريسبول إلى مطار تبليسي الدولي.

وكان سآكاشفيلي قد غادر جورجيا في عام 2013، حيث تم فتح عدد من القضايا الجنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

وستجرى في جورجيا في 2 أكتوبر، انتخابات رؤساء بلديات المدن وانتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلي.

المصدر: نوفوستي