سآكاشفيلي: أوكرانيا أصبحت ملاذا لمجرمين من كل أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق

أعلن ميخائيل سأكاشفيلي، الرئيس الجورجي الأسبق والسياسي الأوكراني حاليا، أن الفساد الهائل في أوكرانيا حول هذا البلد إلى ملاذ محبب للجناة من كل جهة.

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وقال سآكاشفيلي الذي يرأس اللجنة التنفيذية للإصلاحات في أوكرانيا في تصريحات لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، اليوم السبت: "أوكرانيا ملاذ حقيقي، نجد فيه مجرمين من كل أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق، فقد تحولت البلاد إلى بركة نفايات".

واعتبر السياسي، الذي تحدث بعد أيام من محاولة اغتيال سيرغي شيفر، المساعد الأول للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بإمكان كل شخص أن "يستأجر" أي محقق في الشرطة وأي مدع عام أو قاضيا، وهو يقول: "ببساطة تستأجر الشرطي وسيرقص لك بأمرك مقابل مبلغ مالي. كيف يمكن لمثل هذا الشرطي أن يمنع ارتكاب جرائم ما؟ النظام بعينه مصاب بمرض خطير".

وكان سآكاشفيلي الذي تولى رئاسة جورجيا في الفترة من 2004 حتى 2013، غادر بلاده بعد تركه هذا المنصب، بسبب فتح ملفات جنائية عدة ضده من قبل السلطات الجورجية الجديدة. وكان أحد محركي أحداث "ميدان الاستقلال" في كييف، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش في فبراير 2014. وشغل في أوكرانيا مناصب عدة بما فيها منصب مستشار الرئيس السابق بيترو بوروشينكو الذي منح له الجنسية الأوكرانية، وذلك قبل أن بدخل في خلاف مع بوروشينكو وطرده من البلاد في فبراير 2018. وأقام سىكاشفيلي مؤقتا في هولندا جتى أعاد له الرئيس الأوكراني الحالي الجنسية الأوكرانية في مايو 2019، ما أمكنه من العودة إلى أوكرانيا حيث ترأس في مايو العام الماضي اللجنة التنفيذية الوطنية للإصلاحات.

المصدر: وسائل إعلام