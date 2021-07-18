ساكاشفيلي يأمل أن تمتد "أوكرانيا العظمى" إلى القوقاز

قال رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، في تصريح تلفزيوني، إنه يأمل أن تمتد "أوكرانيا العظمى" إلى جبال القوقاز.

وأشار ساكاشفيلي إلى أن أوكرانيا، تعاني "إلى حد ما" من مشاكل مع جميع جيرانها.

وذكر ساكاشفيلي أن وطنه الأم جورجيا هي أقرب دولة لأوكرانيا، ولا توجد لديها مشاكل معها، وفي ذات الوقت تقع جورجيا في وضع مماثل.

Саакашвили надеется на расширение границ Украины "по Кавказ"https://t.co/APSQTf9b7rpic.twitter.com/DimZuex92f — РИА Новости (@rianru) July 17, 2021

وأضاف ساكاشفيلي: "لذلك، نحن نتطلع إلى اللحظة التي سيتم فيها تحقيق ما هو مكتوب في نشيد القوميين الأوكرانيين - من نهر سان إلى جبال القوقاز، تمتد أوكرانيا العظيمة. حسنا، سنترك سان وشأنه، لكنني موافق بخصوص القوقاز".

غالبا ما يطالب السياسيون الأوكرانيون بمناطق روسية. على سبيل المثال، يزعم عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو بأن إقليم كوبان من "الأراضي العرقية الأوكرانية"، وهدد الأوكراني القومي المتعصب ديمتري ياروش بـ "الاستيلاء" على أراضي كوبان وفورونيج وجزء من مقاطعة روستوف، وتحدث الراديكالي أندريه بيلتسكي عن الحاجة إلى "استعادة كوبان والقوقاز بالقوة".

المصدر:نوفوستي