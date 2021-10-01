لحظة انهيار كارثية لمبنى متعدد الطوابق في الهند (فيديو)

قال مسؤول هندي كبير إن مبنى متعدد الطوابق انهار من جراء انزلاق أرضي تسببت به الأمطار الأخيرة في ولاية شيملا الهندية مساء أمس الخميس.

وأضاف سوديش كومار موكتا، مدير إدارة الكوارث بالولاية، أن الحادث وقع في غودا تشوكي بالقرب من قصر هالي في شيملا في الساعة 5.45 مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث حتى الآن. وانتشر مقطع فيديو عن انهيار المبنى على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن وزير التنمية الحضرية قال لوكالة الأنباء "ANI" إن الحكومة أمرت بفتح تحقيق في الحادث.

المصدر: News18.com