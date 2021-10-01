هل غير كيم تسريحة شعره الشهيرة؟ (فيديو)

لفتت تسريحة شعر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الجديدة الانتباه خلال جلسة للبرلمان أمس الخميس، ما جعل العديد يتساءلون حول احتمال تغييره لقصة شعره الشهيرة ومدى مناسبتها له.

لكن يبدو أن التسريحة الجديدة لا تعني أنه قص شعره، حيث قال أحد خبراء صالونات التجميل لصحيفة "Gazeta.Ru" إن الصورة تظهر أن شعر كيم هو نفسه لكنه غيّر التسريحة إلى الخلف، مستعملا رغوة مثبتة للشعر.

وقوبلت تسريحة كيم بعدم الإعجاب من قبل البعض، حيث اعتبرت مصممة الأزياء الروسية لينا ديمبيكوفا أن تسريحة زعيم كوريا الشمالية لا تناسبه على الإطلاق، لأنها تجعل وجهه أوسع وأكثر ضخامة، بحسب موقع "Life".

وقالت: "هل تناسبه؟ في رأيي الشخصي لا. ولكن كما يقولون المهم هو أن الشخص يحب ذلك. لا يزال لديه وجه مستدير إلى حد ما مع جزء سفلي ضخم وثقيل. يحاول جميع الأشخاص العاديين تنسيق الوجه، أي تضييق الصورة الظلية وجعلها أقرب إلى الشكل البيضاوي".

من جهتها، لفتت قناة "Pool N3" على التليغرام الانتباه إلى تسريحة شعر كيم، حيث كتبت: "في صورة جديدة خلال جلسة البرلمان ظهر كيم جونغ أون بقصة شعر جديدة حيث غير تسريحته للخلف فأصبح مثل آل باتشينو في دور الأب الروحي".

وفي وقت سابق، فاجأ كيم سكان كوريا الشمالية بمظهر رقيق للغاية خلال حضور عرض في بيونغ يانغ. فبدا رشيقا نوعا ما ومنتعشا جدا، لذلك شك البعض في احتمال استبداله بشخص آخر.

المصدر: RT