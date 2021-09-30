هاريس تتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، تتقدم على الرئيس جو بايدن بست نقاط.

وبحسب الاستطلاع فإن 49% يوافقون على أداء هاريس، بينما يوافق 43% على أداء بايدن، مشيرا إلى أن هاريس كان أداؤها أفضل من بايدن مع المستقلين، مشيرا إلى أن هاريس حصلت في الوقت نفسه على نسبة رفض تبلغ أيضا 49%.

وقد انخفض تأييد الرئيس بايدن بست نقاط منذ أغسطس و13 نقطة منذ يونيو.

وبحسب شركة Morning Consult، فإنه قبل سقوط كابل في أيدي "طالبان"، كان بايدن لا يزال يتمتع بنسبة موافقة إيجابية تبلغ 51%، وقد انخفضت نسبة تأييد بايدن إلى أقل من 50% منذ أن أطاحت "طالبان" بالحكومة الأفغانية.

المصدر: The Hill